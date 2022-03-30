Чебоксары, 30 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах строительство школы в микрорайоне Садовый ведётся с отставанием от графика. Несмотря на смену подрядчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru Август 2020 года, Чебоксары. Начало строительства школы в микрорайоне Садовый

Делегация из чиновников и надзорных ведомств побывала на строительной площадке в Садовом, потребовав от застройщика «увеличить темпы работ» по возведению нового образовательного учреждения.

«Прокурорской проверкой установлено на 22 марта 2022 года, что объём выполненных и оплаченных заказчиком работ составляет лишь около 37% от запланированных, что свидетельствует о существенном отставания от графика», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Надзорное ведомство объявило застройщику предостережение «о недопустимости срыва сроков сдачи объекта». Отметим, что это не первое предостережение, выданное подрядчику.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой школе в микрорайоне Садовый будут учиться 1650 детей. В марте 2021 года власти Чебоксар заявили о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком из-за срыва «этапов строительства». Был объявлен новый конкурс, по итогам которого цена контракта с новым застройщиком (ПК «Медведевская ПМК») составила 1 103 106 400 рублей. Строительство школы должны завершить в августе 2022 года.