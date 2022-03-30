Тбилиси, 30 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в течение 2021 года согласовала не всех выдвинутых кандидатов в дипломатические миссии и международные организации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

В заявлении отмечается, что пресс-служба президента ранее через СМИ сообщила, что главе республики за прошлый год правительство республики представило Зурабишвили 12 кандидатов на должность послов, и она подписала указы о назначении всех 12 кандидатов. В правительстве не согласны с таким утверждением.

«К сожалению, распространяемая информация не отражает реальной картины. Хотим заявить, что запросы о кандидатах в послы/главы миссий, выдвинутых правительством Грузии, неоднократно отклонялись или оставались без ответа со стороны президента», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве подчеркнули, что, согласно конституции Грузии, внешняя политика республики входит в зону компетенции правительства, а назначение послов относится к внешнеполитическим вопросам.

Напомним, ранее между правящей партией «Грузинская мечта» и Зурабишвили уже был спор о нарушении конституции. 14 марта она заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч в ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. Члены «Грузинской мечты» обратились с иском в Конституционный суд по этому поводу, заявив, что президент нарушила конституцию.