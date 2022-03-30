Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию о потерях личного состава Вооруженных сил РФ за период проведения специальной военной операции России на Украине, опубликованную на четырех разных сайтах в интернете, запрещенной к распространению в РФ. Об этом 30 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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В суд с административным иском обратился военный прокурор, действующий в защиту неопределенного круга лиц. Он потребовал запретить доступ к информации на четырех отрытых для всех сайтах, где содержатся сведения, раскрывающие потери личного состава ВС РФ за период проведения специальной военной операции, имена, а также персональные данные. Прокурору в ходе проверки не удалось установить информацию о владельцах сайтов.

Как пояснили в суде, государственная тайна — защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

«К перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденных указом президента РФ, отнесены сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время, в период проведения специальных операций», — отметили в судебной пресс-службе, добавив, что суд требования административного истца удовлетворил.