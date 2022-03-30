Краснодар, 30 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей планируется направить на приобретение новых трамваев для Краснодара в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

Krd.ru Трамвай

Один миллиард рублей будет направлен из бюджета Краснодарского края в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», ещё 75,3 млн рублей составит софинансирование из бюджета города. Сколько именно вагонов удасться приобрести, сейчас подсчитывают в администрации города.

«Сейчас изучаем коммерческие предложения потенциальных поставщиков, смотрим, чтобы было оптимальное соотношение цены и качества техники», — прокомментировал директор городского департамента транспорта Владимир Архипов.

За последние три года власти Краснодара закупили 103 новых трамвая — 99 односекционных и четыре трехсекционных. Это позволило обновить 31,8% трамвайного парка. Еще 39,5% подвижного состава остро нуждаются в замене.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня власти Краснодара рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд в муниципальном транспорте, в том числе в трамваях, до 35 рублей за поездку. Сейчас стоимость проезда составляет 30 рублей.