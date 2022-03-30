Париж, , 10:05 — REGNUM Министры здравоохранения европейских стран обсудили необходимость улучшения вакцинации беженцев с Украины, половина из которых дети, от таких заболеваний, как полиомиелит и корь, а также от COVID-19, сообщает Le Figaro.

Вакцинация Николай Хижняк, ИА REGNUM

«Мы считаем, что охват вакцинацией против этих трех заболеваний является приоритетом», — заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон во время встречи в Брюсселе.

Европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что благодаря пожертвованию лаборатории Sanofi на Украину отправят около 200 000 вакцин против дифтерии и столбняка, а еще 70 000 доз предназначены для украинских беженцев в Чехии, Словакии и Молдавии.

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