Приштина, , 10:29 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 29 марта заявил в парламенте, что правительство Альбина Курти воспрепятствовало инициативе его партии об учреждении парламентской следственной комиссии, поскольку опасается, что будет выявлена растрата 100 миллионов евро, выделенных в ноябре 2021 года на преодоление энергетического кризиса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти AgronBeqiri

Так, Красничи назвал поведение правительства прямой попыткой скрыть правду и избежать подотчетности.

Ранее в Косово выросли тарифы на электроэнергию на фоне европейского энергетического кризиса, что в оппозиции назвали следствием политики Курти. В Демократической партии Косово пообещали начать сбор подписей в поддержку учреждения следственной комиссии.

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