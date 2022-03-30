Приштина, Сербия, 30 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 29 марта заявил в парламенте, что правительство Альбина Курти воспрепятствовало инициативе его партии об учреждении парламентской следственной комиссии, поскольку опасается, что будет выявлена растрата 100 миллионов евро, выделенных в ноябре 2021 года на преодоление энергетического кризиса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

AgronBeqiri Премьер-министр «Республики Косово» Альбин Курти

Так, Красничи назвал поведение правительства прямой попыткой скрыть правду и избежать подотчетности.

Ранее в Косово выросли тарифы на электроэнергию на фоне европейского энергетического кризиса, что в оппозиции назвали следствием политики Курти. В Демократической партии Косово пообещали начать сбор подписей в поддержку учреждения следственной комиссии.