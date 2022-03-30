Омск, , 10:05 — REGNUM Мэр Омска Сергей Шелест назначил своим заместителем по социальному блоку Инну Елецкую. Об этом Шелест сообщил 30 марта в своём телеграм-канале.

Назначение Orenburg-gov.ru

По словам мэра, Елецкая — «человек с большим профессиональным опытом». Ей предстоит заниматься вопросами, касающимися школ, детсадов, учреждений допобразования, летнего оздоровления, реализации нацпроектов и другими.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, Инна Елецкая в 1990 году окончила Омский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. Свою карьеру начала с должности учителя математики. С 2000 года работала в департаменте образования администрации Омска. В 2011 году перешла в областное министерство образования. Прошла путь от рядового специалиста до заместителя министра. В 2018 году была назначена директором департамента образования Омска. В 2019 году вернулась в минобразования на должность первого заместителя руководителя.

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