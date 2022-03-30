Ясиноватая, ДНР, , 10:05 — REGNUM В среду, 30 марта, из Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) на территорию России было эвакуировано порядка 40 человек. Об этом 30 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Беженцы из Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Сегодня, 30 марта, из Ясиноватой на территорию Российской Федерации эвакуированы 38 человек, в том числе 13 детей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в результате обстрелов киевскими боевиками территории ДНР пострадали свыше 40 человек.