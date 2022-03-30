Канберра, , 10:41 — REGNUM Вечером 29 марта правительство Австралии представило бюджет на 2022 финансовый год. Как сообщила редакция Nine News, федеральный кабинет министров под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона сосредоточился на том, что в последний месяц светилось жирными буквами в заголовках СМИ — инфляция и рост стоимости жизни для простых граждан.

Австралийские доллары

Итак, кто же больше всех выиграет и проиграет? Если житель Австралии зарабатывает меньше 126 000 долларов в год, что ж, ему повезло: правительство предоставит единовременный платеж в размере 420 долларов. Транзакция будет осуществлена после подачи налоговой декларации.

Австралийским автомобилистам также улыбнулась удача — в настоящее время акциз на топливо составляет 44,2 цента за литр, теперь он сокращен до 22,1 цента за литр.

Но кто же проиграет? Похоже, что вся Австралия в целом. Дело в том, что «аттракцион щедрости» не работает бесплатно: дефицит бюджета Австралии увеличится и составит 78 миллиардов долларов (или 3,4% ВВП), а чистый долг страны составит 714,9 миллиарда долларов (или 31,1% ВВП), отмечают журналисты.

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