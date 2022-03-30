Канзас-Сити, США, 30 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Советская актриса, ветеран Великой Отечественной войны Розалия Асоян скончалась на 99-м году жизни в США. Об этом говорится в сообщении генерального консульства России в Хьюстоне (штат Техас).

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«С глубоким прискорбием узнали о кончине в Канзас-Сити ветерана Великой Отечественной войны Асоян Розалии Христофоровны», — сообщили в дипломатической миссии.

Розалии Асоян через четыре дня должно было исполниться 99 лет. Она эмигрировала в США после распада СССР.

В 1942 году в возрасте 19 лет Розалия Асоян ушла добровольцем на фронт. Она служила в 180-м зенитно-артиллерийском полку ПВО, была награждена медалью «За оборону Кавказа». После войны стала актрисой, с 1945 года жила в Баку. По окончании Бакинского театрального института вошла в труппу Бакинского рабочего театра. Последним театром, где выступала Асоян, был московский Театр массовых представлений под руководством Ильи Рахлина.

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