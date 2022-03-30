Южно-Сахалинск, , 10:03 — REGNUM На Сахалине в селе Дальнее днём 30 марта порывами ветра сорвало металлическое покрытие с кровель двух жилых домов, сообщили ИА Сах.ком очевидцы.

Последствия сильного ветра в Барнауле Barnaul.press

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С дома №14 по улице Крымская сорвало большой металлический лист. На место оперативно прибыли сотрудники ЕДДС, которые оградили территорию вокруг дома. С дома №25 по Первой Московской улице сорвало ветром небольшой кусок покрытия крыши.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ограничен проезд для транспорта по дороге к посёлку Октябрьскому. Восстановительно-ремонтные работы будут вестись до 16:00 по местному времени 1 апреля.