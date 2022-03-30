Мельбурн, Австралия, , 10:07 — REGNUM Некоторые жители Виктории, второго по численности населения штата Австралии, вынуждены были часами ждать машину скорой помощи в ночной период, в связи с чем министерство здравоохранения региона активировало в ночь на 30 марта так называемый красный код. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

Как пишут журналисты, в многомиллионном Мельбурне (столица штата) в период между 23:50 и двумя часами ночи на выезды выезжал только один процент от всех экипажей скорой помощи.

Секретарь Профсоюза работников скорой помощи Виктории Дэнни Хилл сказала в интервью Nine News, что от жителей штата в ночь на 30 марта поступило множество звонков с жалобами, касающимися симптомов простуды и гриппа. Это означало, что медики выезжали по звонку, но поскольку медицинская помощь оказывается качественно, то есть долго, фактически они часами застревали по одним адресам и не могли выехать в другие места.

В этой связи в министерстве здравоохранения Виктории еще раз настойчиво напомнили гражданам, что номер 000 (аналог номера 112) предназначен исключительно для вызова бригады скорой помощи только в тех случаях, когда существует риск для жизни.