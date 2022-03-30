Берлин, , 10:02 — REGNUM В Германии начал действовать чрезвычайный план на случай возможного прекращения поставок природного газа из России. Об этом 30 марта заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

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По его словам, Германия активировала режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок газа из России. Он отметил, что для этих целей был подготовлен и запущен в действие чрезвычайный план.

Хабек заверил, что безопасность Германии обеспечена, а газовые хранилища заполнены на четверть.

Министр вновь заявил, что Германия не будет оплачивать российский газ в рублях.