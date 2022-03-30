Донецк, 30 марта 2022, 10:01 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из РСЗО «Ураган» Кировский район Донецка, сообщает 30 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинских боевиков Горловки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»
Читайте также: В ДНР при обстреле украинскими боевиками Горловки погибли два мирных жителя