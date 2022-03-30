Донецк, , 10:01 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из РСЗО «Ураган» Кировский район Донецка, сообщает 30 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6:30 (совпадает с мск) населенный пункт Орловка — город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО «Ураган», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинских боевиков Горловки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя.

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