Канберра, , 10:04 — REGNUM Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг вечером 29 марта представил в парламенте бюджет на 2022 финансовый год. Изучив главный фискальный документ страны, редакция Nine News в своем новостном репортаже от 30 марта задалась вопросом: является ли бюджет скупкой голосов перед выборами или продуманной экономической стратегией правительства премьер-министра Скотта Моррисона?

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Журналисты тут же пишут, что верны оба альтернативных ответа — в зависимости от политических предпочтений австралийцев.

«Единовременная выплата пенсионерам в размере 250 долларов заполнит полки их холодильников и топливные баки на неделю-две, а цены на топливо уйдут из заголовков газет после урезания акциза на топливо. Но между строк в бюджете читается, что стоимость жизни для простых австралийцев вовсе не снизится», — говорится в статье.

В настоящее время общий уровень инфляции (или темп роста стоимости товаров и услуг) в Австралии составляет 3,5%. И похоже, что жители страны продолжат сталкиваться с растущими ценами как на товары роскоши, так и предметы первой необходимости.