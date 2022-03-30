Благовещенск, , 10:09 — REGNUM Точные сроки запуска моста через реку Амур из Благовещенска в китайский город Хэйхэ по-прежнему остаются неизвестны. Отвечая на этот вопрос, заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин предположил, что движение по трансграничному мостовому переходы начнут уже скоро, сообщило Иа Amur.info.

Мост Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

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«Когда откроют мост через Амур. Очень хороший вопрос, боюсь, что я не дам на него ответ. Могу только интуитивно — мне кажется, уже скоро. Я могу ошибаться. Но надеемся, что не ошибусь», — сказал вице-мэр во время прямого эфира в соцсетях.

Что касается канатной дороги в Китай, то её строительство продолжается, и санкции на него не повлияют, считает замглавы города. Напротив, КНР приобретает дополнительное значение и для экономики России, и как партнёр, подчеркнул Максим Ноженкин. У него нет информации о возможных трудностях с поставками кабин для «канатки», которые должны были быть произведены во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года, заявлял торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Эти объекты уже готовы, отмечал он.