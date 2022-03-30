Москва, 30 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Москве конструкторы научно-производственного предприятия «Спецкабель» разработали и начали выпускать кабель для искусственного сердца. На разработку ушло полгода, сообщается на портале мэра столицы.

(сс)Unknown Сердце

В настоящее время кабель прошел все необходимые испытания. Планируется, что он заменит импортный аналог. Кабель создан по заказу московского производителя медицинского оборудования для травматологии, ортопедии и кардиологии.

Главная функция медицинского кабеля — обеспечение работы насоса, встроенного в переносное искусственное сердце, и передача на пульт управления информацию о кровотоке. Электрический кабель частично монтируется в грудную клетку человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, сотрудники новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина разработали искусственное сердце на основе дискового насоса.

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