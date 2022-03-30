Канберра, 30 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Представители туристических агентств Австралии возмущены потерей своих комиссионных, которые вскоре будут урезаны крупнейшим авиаперевозчиком на континенте Qantas и другими крупными коммерческими авиакомпаниями. Об этом 30 марта сообщил телеканал Nine News.

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Авиаперевозчик Qantas стал первым, кто объявил о сокращении комиссионного сбора с пяти процентов до одного. Последовать примеру решили Emirates, Air New Zealand, Hawaiian Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific и American Airlines.

Таким образом, этот шаг подтолкнет жителей Австралии покупать билеты онлайн напрямую у авиакомпаний, что снизит их расходы на перелеты.

Но, подчеркивают аналитики, для крупных турагентств это большой удар, так как у них фактически отнимают доходы.