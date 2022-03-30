Донецк, , 09:59 — REGNUM За последние сутки в результате обстрелов киевскими боевиками территории Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали свыше 40 человек. Об этом 30 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

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«За минувшие сутки, с 09.00 29 марта до 09.00 30 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены свыше 40 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике (ДНР) было эвакуировано свыше 630 мирных жителей, среди которых более 130 — дети.