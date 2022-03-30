Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Санкт-Петербург получит от Белоруссии около 900 единиц общественного транспорта производства Минского автозавода (МАЗ). Они выйдут на линии в рамках начинающейся в городе реформы системы общественного транспорта.

Автобусы МАЗ Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Церемония передачи 50 первых автобусов состоялась накануне у стадиона «Газпром Арена». Остальной транспорт поступит в Петербург до 1 июля 2022 года. Белорусские автобусы, 300 машин, выйдут работать уже на первом этапе перехода на новую транспортную модель обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Уже с 1 апреля автобусы выйдут на линии. Горожане смогут убедиться, насколько они удобны и комфортны», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив при этом качество техники из Белоруссии.

Эта страна является поставщиком общественного транспорта для Петербурга уже более 20 лет. За это время поездки в автобусах высоко оценили местные жители.

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