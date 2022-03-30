Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни будет завершена работа над вторым пакетом антикризисных мер, в который будут включены предложения по поддержке донских предприятий в условиях санкций. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Здание Правительства Ростовской области Donland.ru

По словам главы региона, пакет будет подготовлен к 1 апреля. В настоящее время продолжаются встречи с руководителями системообразующих предприятий и производств, которые занимаются импортозамещением. Это позволить понимать потенциальные возможности расширения выпуска той или иной продукции по всем направлениям, услышать предложения по открытию новых производств, отметил Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

Также ведётся работа по дополнению федерального списка донскими системообразующими предприятиями. Это ещё около 30 организаций.

ИА REGNUM сообщало, что 12 марта губернатор Ростовской области утвердил первый пакет антикризисных мер, который включает более 100 мероприятий финансового и нефинансового характера. План состоит из десяти разделов. Это институциональные меры, ускорение использования бюджетных средств и средств госкомпаний, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, системообразующих организаций, отраслевые меры поддержки, диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику, обеспечение критического импорта, социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда, поддержка инвестиций, мониторинг и стабилизация ситуации с ценами.