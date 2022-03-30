Калгари, Канада, , 09:58 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Валерий Ничушкин DalStars9

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль. У «Калгари» отличился форвард Тайлер Тоффоли.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 100 очков. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции с 88 очками.

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