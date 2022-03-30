Конаково, Тверская область, 30 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Два уголовных дела возбудили следователи города Конаково Тверской области по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 30 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

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В совершении преступлений обвиняются двое жителей Конаковского района. Как полагает следствие, в марте они разместили на своей странице в одной из социальных сетей, в открытом доступе для других пользователей, видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации на Украине.

«Размещая ее, обвиняемые фактически рассчитывали на последующее ознакомление с ней пользователей социальной сети, а также получение огласки своего противоправного деяния», — уточнили в СК.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение, по решению суда они отправлены под стражу. Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.