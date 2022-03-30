Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Разместив портрет немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего чудовищные медицинские опыты на узниках нацистских концлагерей, на сайте «Бессмертного полка», безработный петербуржец стал фигурантом уголовного дела. Об этом 30 марта сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело Godekan.com

Пятое уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Публичная реабилитация нацизма») возбуждено в Санкт-Петербурге в течение марта. Житель Северной столицы решил приравнять фашистского приспешника к героям Великой Отечественной войны. По версии следствия, 5 мая 2020 года, на тот момент 24-летний молодой человек, используя администрируемый им профиль в одной из социальных сетей с именем «Адамкевич Уильям Вильгемович», опубликовал на интернет-сайте «Бессмертный полк онлайн» фамилию, имя и фотографию военного преступника Йозефа Менгеле.

«Тем самым распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества», — указали в ГСУ СКР по Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, ранее за аналогичные действия привлечены к уголовной ответственности четверо мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. В мае 2020 года они, каждый по отдельности, попытались опубликовать портреты Степаны Бандеры, Андрея Власова, Йозефа Геббельса и Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

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