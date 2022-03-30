Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Портал Screen Rant составил топ-10 лучших исторических фильмов второго десятилетия XXI века на основе оценок пользователей известного портала IMDb (Internet Movie Database). Статья была опубликована 30 марта на сайте издания.

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Во вторую половину рейтинга попали картины «Тайная жизнь» (режиссёр Терренс Малик, оценка — 7,4 балла на IMDb), «Аббатство Даунтон» (Майкл Энглер, 7,4), «Королевский роман» (Николай Арсель, 7,5), Фаворитка (Йоргос Лантимос, 7,5) и «Судьба певицы в Тханглонге» (Ба Шон Дао, 7,6).

Пятую позицию занял в топ-10 фильм «Маленькая Англия» (Пантелис Вулгарис, 7,8), четвёртую — «Омерзительная восьмёрка» (Квентин Тарантино, 7,8). Третье место досталось ленте «Маленькие женщины» (Грета Гервиг, 7,8), второе — картине «Король говорит!» (Том Хупер, 8.0). Лучше исторической драмой обозначенного периода, по мнению пользователей IMDb, является фильм «Вспышка» (Hellaro) индийского режиссёра Абхишека Шаха, получившая 8,7 баллов.

Для справки: «Вспышка» вышла на экраны 8 ноября 2019 года. Сюжет фильма рассказывает о жизни девушки, которую выдают замуж за представителя маленькой деревни, расположенной в пустыне Большой Качский Ранн.

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