Уфа, 30 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Вопросы по 16 домам, включенных в единый реестр проблемных объектов, намерены решить в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании госсобрания региона.

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Он напомнил, что в 2021 году были решены вопросы по 34 проблемным домам, а всего на 1 января 2021 года в реестре проблемных объектов значились 125 домов, расположенных в Башкирии.

Назаров подчеркнул, что работа по решению вопросов обманутых дольщиков была активизирована в 2018 году. Тогда в Башкирии насчитывалось более 10 тысяч пострадавших дольщиков.

«На сегодняшний день уже решен вопрос по семи тысячам дольщикам. То есть их количество уменьшилось в 3 раза», — заявил Назаров.

Чиновник напомнил, что окончательно решить вопросы «обманутых дольщиков» в Башкирии намерены к 2024 году.