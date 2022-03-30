Сеул, 30 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Каждый четвёртый житель Южной Кореи в возрасте 19−24 лет страдает от депрессии, а каждый десятый думал о самоубийстве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Корейского института молодёжной политики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с июня по июль 2021 года среди 2000 человек, 17,2% респондентов испытывают проблемы со сном, среднее время которого составило 6 часов 55 минут.

В ходе опроса выяснилось, что две трети участников пропускают завтрак, а половина — питаются нерегулярно или несбалансированно.

40,6% респондентов в последнюю неделю не занимались физическими упражнениями.

Кроме того, респонденты, проживающие отдельно от семьи, в сравнении с другими группами оказались наиболее подвержены курению и алкоголизму.

51% опрошенных живу в постоянном шуме, 8,7% респондентов — прожили зиму без отопления из-за экономических трудностей, а 11% — не пользовались кондиционерами летом.