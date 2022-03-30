Тирана, 30 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Представители Ассоциации профсоюзов города Дуррес 29 марта прокомментировали отравление пяти работниц текстильной фабрики на рабочем месте.

Халатность

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, глава профсоюза работников текстильных фабрик Джерджи Джика обвинил государство в халатном отношении к защите прав трудящихся.

По словам Джики, руководство фабрик препятствует осмотру проблемных помещений инспекторами из профсоюза, а также попытолись выдворить из больницы работниц на следующий день после отравления.

Пятеро работниц дурресской текстильной фабрики потребовали медицинскую помощь 28 марта, после отравления в первые часы рабочего дня.