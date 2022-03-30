Чебоксары, 30 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по факту коммерческого подкупа в отношении руководителя одного из дорожно-строительных предприятий. Его признали виновным и оштрафовали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал учредитель и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Правоохранители установили, что 8 декабря 2021 года в Чебоксарах в салоне своей машины он передал руководителю другой коммерческой организации 250 тыс. рублей, которая также планировала принять участие в электронном аукционе.

«Деньги были переданы с целью неснижения начальной (максимальной) цены аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог в Марпосадском районе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленника задержали при получении денег.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Калининский районный суд Чебоксар признал руководителя предприятия виновным, назначив ему 450 тыс. рублей штрафа. В прокуратуре отмечают, что также взыскано 250 тыс. рублей как сумма незаконного вознаграждения.

Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах осуждены три человека, которым в зависимости от степени и роли участия инкриминировали взяточничество и коммерческий подкуп. Двое осуждённых получили условные сроки.

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