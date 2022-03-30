Кишинёв, , 09:51 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 3987 исследования выявили 204 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 513 146 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 498 738 человек, в том числе 341 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 342 пациента с COVID-19, в том числе 52 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 428 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 304 заражения коронавирусом в результате проведения 4191 тестов. Врачи выписали за сутки 320 человек, были зарегистрированы две смерти среди пациентов с COVID-19.