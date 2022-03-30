Тюльганский район, Оренбургская область, , 09:51 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Авария произошла 29 марта на трассе Тюльган — Троицкое. Водитель автомобиля водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении автомобилем «Рено-Логан».

В результате ДТП пассажир машины «Рено-Логан» скончался до приезда бригады скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.