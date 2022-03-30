Донецк, , 09:50 — REGNUM Более 40 мирных жителей ранены за сутки в результате украинских обстрелов освобождённых территорий республики, сообщили 30 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По информации штаба, с 9:00 29 марта до 9:00 30 марта ранены более 40 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ударов украинских формирований по Донецку и Горловке есть погибшие.