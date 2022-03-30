Ташкент, , 09:48 — REGNUM В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан состоялась церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области, и старт проекта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган Press-service.uz

«Выступая на церемонии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, остановившись на значимости проектов, отметил, что данные комплексы стали наглядным воплощением узбекско-турецкой кооперации в экономической сфере», — говорится в сообщении.

Особо подчёркнуто, что только за последний год в Узбекистане совместно с турецкими компаниями реализованы пять крупных энергетических проектов, «востребованных динамично развивающейся экономикой». Отмечается, что общая мощность этих станций, включая сегодняшние проекты, достигнет 1,4 тысячи мегаватт.

Кроме того, благодаря модернизации энергетического сектора Узбекистана до 2026 года на основе государственно-частного партнёрства будет запущено 20 проектов на сумму 12 миллиардов долларов.

«Эти проекты дадут дополнительно 71 миллиард киловатт-часов электроэнергии. Будет сэкономлено 12 миллиардов кубометров природного газа в год», — говорится в сообщении.

«Глава нашего государства (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) поблагодарил инженеров и строителей, принявших участие в строительстве электростанции. Затем президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган, нажав символическую кнопку, запустили тепловую электростанцию в Кибрайском районе и дали старт строительству ТЭС в Хавастском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.