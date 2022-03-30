Челябинск, 30 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинске два жителя ХМАО-Югры отданы под суд за попытку сбыта более 1,9 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В ноябре эти лица прибыли в Челябинск для получения, хранения и фасовки партий наркотических средств. А меньше чем через неделю их поймали при размещении наркотиков в тайники.

По месту проживания обвиняемых и в тайниках было изъято более 1,9 кг наркотического средства. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.