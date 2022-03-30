Париж, , 09:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет в заморские территории страны до президентских выборов, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elle.fr

Глава государства отказался от поездок в заморские территории Франции, решив обратиться к жителям через письма и видеоролики.

Жителям Реюньона президент обещает открыть новую прибрежную дорогу, огромную строительную площадку стоимостью более двух миллиардов евро, которая должна облегчить движение на восточном побережье острова. В Гвиане Макрон обещает бороться с нелегальной миграцией.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце во Франции заявили, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна.

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