Донецк, , 09:47 — REGNUM В результате обстрела украинских боевиков Горловки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, сообщил 30 марта штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что один человек погиб и четыре пострадали, среди которых полуторагодовалый ребенок, при обрушении кровли дома в Донецке, в который попал украинский снаряд.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных граждан в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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