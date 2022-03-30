Москва, 30 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Московской области в ночь с 30 на 31 марта стартует программа детского кешбэка. Родители смогут отправить детей в лагерь по льготной цене с 1 мая и в течение всего лета, сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

Возврат за путевку в оздоровительный лагерь, экскурсионную поездку или поход с палатками составит 50% от оплаченной суммы, но не выше 20 тыс. рублей. Деньги возвратятся на карту «Мир» в течение пяти дней.

Всего на организацию детского отдыха в 2022 году из бюджета Подмосковья выделено более 1,3 млрд рублей. Планируется оздоровить 540 тысяч детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента старта программы поездок в детские лагеря с кешбэком родители купили более 350 тыс. путевок на сумму около 9 млрд руб.

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