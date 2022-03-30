Новочеркасск, Ростовская область, 30 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ростовской области 45-летний житель Новочеркасска попал под уголовное преследование за незаконную организацию азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Фишки для покера

Следователи полагают, что подпольное казино работало с февраля 2021 по март 2022 года в одном из подвалов на проспекте Платовском в Новочеркасске. В помещены были обнаружены профессиональные специализированные покерные столы, игральные карты, фишки и иные предметы.

Следователи восстанавливают картину произошедшего и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 171. 2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны» продолжается.