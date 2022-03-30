Краснодар, , 09:45 — REGNUM Заместитель руководителя Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по материалам УФСБ по региону. По делу проходят ещё два фигуранта, подозреваемые в даче взятки.

Взятка Publicdomainpictures.net

По версии следствия, в марте заместитель руководителя захотел систематически получать «вознаграждения» от своих знакомых, оказывающих услуги по подготовке документов на получение гражданами и юридическими лицами карантинных сертификатов, выдаваемых межрегиональным управлением. Он сообщил им, что может помочь в приеме, рассмотрении поданных ими документов и выдаче им в приоритетном порядке и сокращенные сроки карантинных сертификатов, даже в случае нарушений в документах. За это обвиняемый потребовал передавать ему взятки из расчета 15 рублей с одной тонны сертифицируемой подкарантинной продукции. Предприниматели согласились.

17 марта 2022 года обвиняемый на встрече с одним из мужчин получил взятку в сумме более 620 тысяч рублей за ранее оговоренные услуги. После получения взятки их действия пресекли сотрудники управления ФСБ РФ.

Сотрудник управления Россельхознадзоре по решению суда отправлен под стражу.