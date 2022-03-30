Белград, , 09:52 — REGNUM Сербский спортсмен Бобан Богданович 29 марта дал показания по делу об убийстве косовского политика Оливера Ивановича, опираясь на сведения, полученные благодаря близости к также убитому криминальному авторитету Александру Глигориевичу. По словам Богдановича, Глигориевич раскрыл ему имена убийцы 7 марта 2020 года.

Оливер Иванович Medija centar Beograd

Как сообщает сербская сеть сообщений о преступлении и коррупции КРИК, Богданович обвинил в убийстве Ивановича Любомира Ляйновича из сербского города Нови Сад, а заказчиком убийства назвал бизнесмена и контрабандиста с неоднозначной репутацией Звонко Веселиновича. Посредником в убийстве, по словам Богдановича, стал Милан Радойчич. За убийство исполнитель якобы получил 50 тысяч евро.

Ранее США ввели санкции против Звонко Веселиновича и его брата Жарко, а также Милана Радойчича.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

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