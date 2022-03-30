Рязань, 30 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Одобрены дополнительные меры по поддержке бизнеса в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

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Так, на 736 млн рублей увеличено финансирование подпрограммы по повышению инвестиционного потенциала и развитию экспорта. Эти средства вложат в объекты инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Дополнительные 57 млн рублей в 2022 году получат МФЦ.

На создание и развитие промышленных кластеров в виде субсидий Государственного Фонда развития промышленности региона направили 17 млн рублей. Такую же сумму выделили на предоставление комплекса услуг начинающим и действующим предпринимателям.

В подпрограмму «Развитие торговли» включили развитие ярмарочного пространства на территории региона, а в перечень затрат, подлежащих возмещению, теперь добавили позицию по оплате коммунальных услуг в стационарных торговых объектах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 300 человек.