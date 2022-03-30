Якутск, , 09:55 — REGNUM В столице Якутии начал работать пункт временного размещения для эвакуированных жителей республик Донбасса. Места для 146 беженцев оборудовали в общежитии Якутского индустриально-педагогического колледжа, сообщил телеканал «Якутия 24».

Пункт размещения беженцев Пресс-служба администрации Воронежа

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«С нашей стороны все подготовлено, ждём беженцев. Если они прибудут ночью, их встретят наши вахтеры и охранники», — отметил заведующий общежитием Анатолий Иванов.

Для людей приготовили всё необходимое, от стиральных машин и микроволновых печей до постельных принадлежностей, вёдер, посуды и столовых приборов. В общежитии созданы комната матери и ребёнка, медпункт и кабинет психолога. Общежитие охраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.