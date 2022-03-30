Берлин, 30 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Германия запустила в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок природного газа из России. Об этом 30 марта сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Sandro Halank Роберт Хабек

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По его словам, Германия не будет «нарушать контракты» и платить за газ в рублях. Хабек утверждает, что германские фирмы с этим согласны.

В связи с этим, власти Германии, рассказал министр, запустили в действие чрезвычайный план.