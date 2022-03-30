Ташкент, , 09:41 — REGNUM По завершении узбекско-турецких переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев Tccb.gov.tr

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган находится в Узбекистане с государственным визитом.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление по итогам второго заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано девять документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-турецкого сотрудничества.

В частности, подписано соглашение о преференциальной торговле, протокол о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области труда и занятости, меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы. Также подписаны меморандум о взаимопонимании в области строительства, план действий на 2022−2023 годы между министерствами здравоохранения, соглашение о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Узбекистана и агентством «Анадолу» Турции и другие.