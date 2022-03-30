Оренбург, , 09:41 — REGNUM Оренбург 29 марта пострадал от сильного ветра. Коммунальщики устраняют разрушительные последствия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сильный ветер со снегом Александр Погожев © ИА REGNUM

Из-за мощного ветра в муниципалитете повреждены кровли девяти зданий, повалены семь деревьев и цветные мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов на шести площадках. Зафиксированы и другие повреждения, но они незначительные.

Из 22 обращений на утро 30 марта отработаны шесть. Устранены повреждения кровли на трех зданиях. Убраны три упавших дерева. Последствия непогоды обещают ликвидировать в течение дня 30 марта.

Напомним, 29 марта в регионе властвовал ветер, порывы которого достигали 23 метров в секунду.

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