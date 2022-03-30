Тбилиси, 30 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял прибывшего в Тбилиси главу МИД Армении Арарата Мирзояна. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Карта Закавказья в XVI — XVII вв

«На встрече обсуждалась ситуация в регионе. Было обращено внимание на «Инициативу мирного соседства», инициированную премьер-министром Грузии, которая направлена на установление формата диалога», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Гарибашвили подчеркнул заинтересованность Грузии мирном сотрудничестве стран Закавказья. Он также заявил, что Тбилиси готов внести свой вклад в нормализации диалога.

Напомним, в конце марта обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт утверждает, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.