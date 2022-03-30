Уфа, 30 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. 240 школ Башкирии намерены перевести в 2022 году на современное цифровое обучение за счет внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на пленарном заседании госсобрания республики.

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Чиновник также сообщил, что в регионе планируют создать 216 центров образования технологической и естественно-научной направленностей «Точка роста», семь центров цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум», а также две полилингвальные школы.

Назаров добавил, что кроме этого, на базе образовательных организаций планируется создать 12 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills.

Он отметил, что в текущем году было принято решение о дополнительном выделении одного миллиарда рублей, а в последующие годы по 500 млн рублей на модернизацию профессиональных образовательных организаций в Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что центры «IT-куб» планируют создать в Нефтекамске, Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецком и Ишимбайском районах.