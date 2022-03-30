Сеул, , 09:39 — REGNUM Бывший кандидат в президенты, руководитель переходного комитета избранного президента Южной Кореи Ан Чхоль Су попросил снять его кандидатуру с рассмотрения на пост главы нового правительства и не планирует занимать в нём какие-либо другие должности. Об этом со ссылкой на заявление политика 30 марта сообщает агентство Yonhap.

Ан Чхоль Су (сс) Jinho Jung

Ан Чхоль Су «Я пришёл к выводу, что избранному президенту Юн Сок Ёлю будет лучше, если я определю направления работы для следующего правительства в качестве председателя переходного комитета без непосредственного участия в работе кабинета министров».

По информации агентства, в настоящее время проходят переговоры об объединении двух партий, которые представляют Ан Чхоль Су и победивший на выборах президента Южной Кореи Юн Сок Ёль, в чью пользу Ан Чхоль Су отказался от президентской гонки. С учётом вклада последнего в победу избранного президента, ему прочили пост премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выберет кандидатуру на пост премьер-министра к началу следующего месяца.

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