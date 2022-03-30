Ульяновск, , 09:37 — REGNUM В Ульяновской области значительно снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, 29 марта в регионе официально выявлен 441 носитель новой коронавирусной инфекции, что на 41 меньше, чем было подтверждено 28 марта. Таким образом, заболеваемость сократилась за сутки на 8,5%.

Всего в Ульяновской области сделано 1 969 207 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 29 марта проведено 2894 теста.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 195 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 189 761 человек, скончались 4550 жителей.